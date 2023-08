Pubblicità

L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare di una targa la giovane Simona Autolitano. È stata lei l’ideatrice di “Un cielo di tessuti”, l’iniziativa che ha permesso di creare una copertura di uncinetto nella parte iniziale di corso Umberto. “È stato qualcosa di parecchio apprezzato – spiegano Simona Autolitano e l’assessore Maria Sitibondo – vogliamo ringraziare quanti hanno partecipato per far sì che l’iniziativa andasse per il verso giusto”.