Ci ha lasciati prematuramenre Rossella Catania, volto noto dello sport licatese. Componente del gruppo storico della Guidotto Licata per anni ne ha difeso la porta contribuendo alla promozione in A1 della società gialloblu. Da anni combatteva con una malattia che ne ha indebolito il corpo ma non lo spirito. Sempre sorridente, lascia un bellissimo ricordo tra le compagne di squadra e tutto lo staff Guidotto. Alla famiglia Catania le più sentite condoglianze della redazione di Licatanet e Licata 4you web channel.