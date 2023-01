Pubblicità

Ci ha lasciati questa mattina Pippo Bifarelli, uno dei volti più noti nel panorama calcistico licatese. Prima calciatore, poi allenatore e infine commentatore sportivo, ha vissuto da protagonista diverse generazioni di calcio licatese e regionale.

E’ di pochi anni fa la sua presenza fissa come apprezzato opinionista in due edizioni consecutive di Lntv Sports, la fortunata trasmissione in onda su Licata nuova Tv prima della chiusura dell’emittente.

Alla famiglia Bifarelli vanno le più sentite condoglianze della redazione di Licatanet e di Licata 4you web Channel.