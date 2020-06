Chiuso il Centro operativo comunale di contrada Olivastro che nei giorni di maggiore monitoraggio era stato il quartier generale delle operazioni anti Coronavirus. Il presidio oggi non è più ritenuto “necessario a far fronte alle eventualità connesse all’indicato rischio”. E per questo ne è stata disposta l’immediata chiusura. Un altro inequivocabile segnale del fatto che il peggio sembra ormai essere definitivamente alle spalle e, sebbene continuando a mantenere la massima prudenza, si può iniziare a guardare avanti con maggiore fiducia. Del resto i contagi da Sars Cov-2 a Licata sono fermi a nove (con otto guariti ed un solo deceduto) ormai da più di un mese.