Chiude un tratto di corso Argentina. A causa del rischio di caduta calcinacci dalla Gradinata dello stadio comunale Dino Liotta (dove sono in corso i lavori di restyling), l’Ufficio tecnico del Comune ha deciso di chiudere una consistente porzione dell’arteria nell’attesa della rimozione dei pericoli e della cessazione del rischio. La chiusura è avenuta per mezzo dell’apposizione di transenne e nastro bianco e rosso. Questo tratto di corso Argentina (proprio all’altezza di uno degli ingressi in Gradinata) è infatti ad altissima densità veicolare e pertanto si è deciso di correre ai ripari disponendone la momentanea chiusura.