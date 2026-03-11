Raffadali – Il Questore della Provincia di Agrigento Dott. Tommaso PALUMBO ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad un esercizio di raccolta di scommesse, sito nel comune di Raffadali.

L’odierno provvedimento, eseguito dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è scaturito da una mirata attività di controllo effettuata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha interessato un esercizio di raccolta di scommesse regolarmente munito di licenza di polizia per effettuare tale attività per conto di una società titolare di concessione statale.

Invero, l’attività di controllo permetteva di accertare che l’esercente effettuava, negli stessi locali, oltre l’attività di raccolta scommesse autorizzata per conto di una società munita di regolare concessione dello Stato Italiano anche attività abusiva di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker privo di concessione statale e di conseguente licenza di polizia.

L’attività relativa al predetto esercizio pubblico è stata sospesa in data odierna per giorni trenta.

Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, del potere di sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio nei casi di abuso da parte del titolare ed ha lo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini nonché del ripristino dell’esercizio legittimo dell’attività.