Abbiamo intervistato l’imprenditore Tony Rocchetta con i suoi propositi per il 2023.

“Con grande orgoglio e amore sto portando avanti un grande progetto iniziato alcuni anni fa. Un progetto importante basato sulla ricerca, sperimentazione, studio e informazioni.

Il recupero di un vero patrimonio genetico, culturale, scientifico, il recupero di saperi e di tradizioni. Un modello Sostenibile -Dalla terra alla tavola- nella tutela dell’ambiente e della biodiversità e della salute

Ho portato al termine la campagna agraria 2022/2023 del mio campo sperimentale di grani antichi siciliani, con la semina di tre varietà di grani autoctoni (Il Margherito-Il Romano-la Chiattulidda)

La Chiattulidda varietà locale Licatese scomparsa da più 50 anni che ho riscoperto e reintrodotto di nuovo nel territorio, è iscritta al registro Nazionale di Varietà di Conservazione come Custode.

Una semina fatta in maniera tradizionale a mano come si faceva una volta, con l’aiuto di Zio Nino di Blasi e Calogero Porrello. Un progetto che sto portando con amore e passione e nel ricordo e in nome di mio Papà”.