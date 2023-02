Pubblicità

Proposta la chiusura del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Alla base della disposizione aziendale, ci sono carenze di organico ormai divenute croniche.

Tra i punti contenuti nel documento aziendale, è infatti specificato come “i ricoveri di complessità di Pediatria dovranno essere indirizzati alla Pediatria di Agrigento o Canicattì con mezzo proprio dei pazienti, qualora fossero in stato critico verranno accompagnati dal medico reperibile di Pronto soccorso”. O ancora, si specifica come in reparto “già da oggi pomeriggio non sono in grado di garantire il turno di guardia in Pediatria a Licata perchè l’unico medico presente è in atto in servizio di mattina, ed ha diritto alla smonta alle ore 14”. Il punto più saliente della disposizione prevede come “i bambini in atto degenti nel reparto di Pediatria se in buone condizioni di salute si dimettono, se necessitano di assistenza si trasferiscono in ambulanza ad Agrigento o a Canicattì”.