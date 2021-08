Pubblicità

Con il blocco dei ricoveri in Ortopedia – epilogo nell’aria ormai da giorni – è conclamato lo stato emergenziale per l’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Abbiamo sentito l’assessore alla Sanità Carmelo Castiglione. “Ho chiesto al presidente della commissione consiliare Sanità la convocazione di una riunione urgente – il suo commento – visto che la Direzione sanitaria del San Giacomo d’Altopasso non è finora riuscita ad ottenere i necessari risultati, è obbligatorio rivolgersi ad un più alto livello”.