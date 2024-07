Pubblicità

I reparti di Chirurgia e Medicina Fisica Riabilitativa dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso vengono accorpati. In vista dell’imminente sopralluogo del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per constatare il rispetto della norma in tema di Piano di sicurezza e di emergenza, si è deciso di spostare Chirurgia dal quarto al secondo piano negli stessi locali oggi occupati da Medicina Fisica Riabilitativa.