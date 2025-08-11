Il chiostro del Museo archeologico della Badia ospiterà questa sera “Ti parlerò d’amor”, concerto in versi e musica ideato da Lucia Chirico. Si tratta di un’iniziativa culturale dell’assessorato regionale Beni culturali e Identità siciliana. Quella di stasera a Licata è la seconda di due serate, la prima a Gela ieri sera.

Questa la presentazione dell’autrice.

“TI PARLERÒ D’AMOR”

Amore che nasce, amore che brucia, amore che muore…

Se si dovesse indovinare il volto dell’amore dalle parole che gli hanno dedicato i poeti questo avrebbe

ogni volta un’espressione diversa: ironica, appassionata, cattiva, ridicola, tragica, misteriosa, dolce,

sensuale o anche mistica…

“TI PARLERO’ D’AMOR” è un concerto in versi e musica sull’amor profano in cui i versi interpretati

danno colore e si fondono ai brani musicali che li accompagnano, sciogliendosi in una storia senza tempo

che ha saputo ispirare in ogni epoca celebri autori della letteratura italiana e straniera.

In una carrellata musicale di motivi divenuti immortali, canzoni, serenate, madrigali si alternano ai versi,

dove il canto e la voce degli artisti diventano ritmo al chiaro di una luna silenziosa(quando c’è) e

testimone sempre presente che ascolta tutte le emozioni, i desideri di due innamorati e il rapporto tra

versi e musica diventa un gioco.

Si tratta dunque di un viaggio nella poesia di tutti i tempi utile a far avvicinare in modo semplice e

leggero ai versi spesso letti e dimenticati sui banchi di scuola, dove gli inusuali accostamenti musicali

danno ai versi una nuova vita e ce li restituiscono come restaurati, riportati dal sapore della creatività

originaria.

Le poesie, le serenate, e i madrigali si alternano alla musica, soprattutto quella napoletana, esprimendo i

desideri di tre innamorati che parlano al cuore di ognuno di noi, dando spessore alle relazioni

sentimentali e alle storie d’amore narrate. (Lucia Chirico)