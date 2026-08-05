Sarà intitolato allo storico professor Calogero Carità martedì 11 agosto 2026 alle 10 il Chiostro della Badia a Licata. Il Sindaco, avvocato Angelo Balsamo, ha annunciato l’importante momento di commemorazione dell’illustre licatese deceduto 3 anni fa proprio mentre all’interno del Chiostro stava presentando un libro ed è stato colto da un malore. Sarà presente il Direttore del Parco Archeologico, dottor Roberto Sciarratta, il Presidente del Consiglio Comunale, dottoressa Anna Triglia, il Presidente della Commissione Toponomastica, professor Francesco Pira, e tutti i componenti la Commissione e gli uffici, la vedova del compianto prof. Carità, la signora Nararena e i figli Enrico e Riccardo e il fratello Angelo, e i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni. Al termine della cerimonia al Chiostro, dove sarà posta una lapida a perenne ricordo del prof. Carità, autorità e i familiari presenti si porteranno in piazza Matteotti, dove sul prospetto della Biblioteca Comunale “Luigi Vitali”, sarà collocata un’altra lapide commemorativa donata dall’Associazione CUSCA, che si occupa di educazione permanente presieduta da Cettina Greco. Don Giuseppe Sciandrone benedirà entrambe le lapidi.

Il Sindaco Angelo Balsamo ha sottolineato come l’intitolazione del Chiostro è “un atto doveroso per uno studioso che ha speso la sua vita per raccontare la storia della nostra città”. La Giunta Comunale aveva deliberato l’intitolazione il 16 settembre del 2024 , dopo aver ricevuto il verbale della Commissione Toponomastica del 5 settembre dello stesso anno, che approvava all’unanimità, facendo presente che non essendo trascorsi 10 anni dalla morte, come previsto dal regolamento, era necessario chiedere una Deroga al Ministero dell’Interno per personalità “di chiaro valore ed indubbia benemerenza per la Nazione”.

Deroga che è stata concessa e quindi la Prefettura, dopo il parere positivo della Storia Patria, ha autorizzato l’intitolazione.

Il Presidente della Commissione Toponomastica, Francesco Pira, ha rilevato che: “il professor Carità ha saputo essere il vero custode della memoria di Licata”. Pira ha ringraziato il Sindaco Balsamo e l’Assessore delegato Gloria Pisciotta, Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo e i suoi collaboratori, tutti i componenti la Commissione la Vice Presidente Giuseppina Incorvaia, Arianna Armenio, Franco La Perna, Lorenzo Peritore e Pierangelo Timoneri, i dipendenti comunali dell’Ufficio Toponomastica, Antonio Ruvio e Antonio Labonia, il Presidente della Storia Patria di Agrigento Lillo Brunetto e i suoi collaboratori e la famiglia Carità.

Calogero Carità è morto all’età di 78 anni. Dopo la laurea in Lettere conseguita all’Università di Palermo, ha insegnato italiano e latino nei licei di Verona diventando, successivamente, dirigente scolastico. Dal 1970 si è occupato di storiografia, archeologia e arte, vantando in questi settori numerose pubblicazioni. Ispettore onorario ai Beni Culturali si è dedicato alla tutela del patrimonio culturale della città di Licata ottenendo dal comune l’istituzione del Museo civico archeologico e dalla Regione numerosi interventi di restauro di opere d’arte e monumenti. Studioso di Bibliografia e Biblioteconomia ha contribuito alla riapertura della Biblioteca Comunale di Licata curandone il riordino e il catalogo dei manoscritti e delle edizioni rare e di pregio. Ha ricoperto importanti incarichi a livello sindacalenel mondo della scuola. Giornalista pubblicista dal 1974, è stato direttore del mensile locale “La Vedetta” e ha collaborato con i quotidiani dell’Isola, vari periodici e riviste a diffusione nazionale. Per la sua intensa attività di studioso e di ricercatore, è stato premiato per la Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1972, nel 1975, nel 1978 e nel 1983. Nel 1999 ha ricevuto, ad Agrigento, il “Premio Telamone” e nel 2006 il “Premio Sikelè”.