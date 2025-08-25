Ieri sera nell’incantevole Chiostro della Badia, sotto le note del maestro De Caro e la sua orchestra, il pubblico ha riempito la platea. Lo spettacolo “Una notte a Buenos Aires”, voluto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Parco Archeologico e la presentazione del Professore Francesco Pira, è risultato di strepitosa bellezza e cultura suscitando un tripudio di emozioni regalando agli spettatori la magia del tango.
“Una notte a Buenos Aires”, successo al Chiostro Badia
