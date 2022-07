Pubblicità

FDI: Continuano le umiliazioni nel cuore della città.

La stessa location che è stata casa di un senza tetto, per tutto l’inverno e fino a qualche mese fa, quella in cui molti passanti si fermavano a dare un dono, un sorriso, un po’ di cibo, e dunque, quel luogo che è stato testimonianza di grande senso di umanità e solidarietà oggi è rimasta un mondezzaio! O è forse un’isola ecologica? È la domanda che FDI pone ad un’amministrazione che, pur conoscendo la storia, dopo avere anche intimato al vagabondo di lasciare il tetto non provvede a sistemare l’alloggio lasciandolo in pessime condizioni.

Parliamo di un chiosco che insiste lungo il Corso Umberto, nel cuore della città, che piuttosto che essere utilizzato come punto di ristoro, viene confinato a pattumiera. L’appello della portavoce Stefania Xerra e del presidente del Circolo Salvo Graci: conservare e mantenere il decoro urbano, è la nostra forza!