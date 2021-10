Pubblicità

Chiesa Madre di Palma di Montechiaro: ripristinate Campane ed Orologio…un dolce suono di fede, ricordi, tradizione, normalità.

Importante traguardo raggiunto con la collaborazione e la sinergia tra la Curia il Comune di Palma, tra il sindaco Stefano Castellino con il gruppo “Io Sono Palma”, composto da Angela Rinollo, Marilena Vaccaro, Alfonso Di Vincenzo e Peppe Todaro, e l’Arciprete Don Gaetano Montana. L’intervento rientra in una serie di iniziative finanziate dal Comune di Palma di Montechiaro, per un ritorno alla normalità e continuare il cammino verso l’antico splendore, così come declinato nel Dossier Io Sono PALMA.

‘Grazie a tutti coloro che hanno collaborato – dice Castellino – dai tecnici Ing Lucio Tannorella e Arch Sandro Giganti, agli Uffici Comunali, al Gruppo io Sono Palma, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alla Curia di Agrigento”.