100 famiglie residenti nelle Contrade Chiavarello, Poliscia, Calcare, Montesole non ricevono erogazione idrica da un mese, addirittura nelle parti alte anche due mesi. C’è esasperazione tra i residenti. “Siamo costretti a farci continuamente rifornire dalle autobotti private – ci spiegano alcuni di loro – Alcuni di noi non ricevono erogazione da quasi due mesi. Non possiamo tollerare una situazione del genere e chiediamo si intervenga per capire cosa succede in questo tratto di condotta idrica”. Durante la stagione estiva, in queste zone costiere risiedono diverse migliaia di persone alle prese con una severissima carenza idrica.