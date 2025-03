La studentessa Chiara Peruga della 4B Scientifico del Liceo Linares si è aggiudicata il primo premio, di € 4000,00, partecipando al concorso nazionale “Agrigento 2025-2045- visioni letterarie infrastrutturali“, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. L’alunna ha fatto rivivere, attraverso l’IA, lo scrittore, nostro conterraneo, Andrea Camilleri, che ha raccontato attraverso un video come immagina Agrigento in un prossimo futuro. La partecipazione dell’alunna è stata garantita attraverso la fornitura di risorse e di tutoraggio dedicato; difatti il docente referente ha guidato la discente fin dalla lettura del bando e durante la fase di elaborazione, mentre la scuola ha acquistato il materiale informatico utile allo sviluppo del video.

La studentessa vanta di aver già partecipato ad altri concorsi in cui ha fatto uso dell’IA attraverso i quali ha avuto modo di affinare le proprie competenze e di conseguenza di affrontare con sicurezza la sfida che l’ha portata a vincere il prestigioso premio di oggi. Questo premio rappresenta un motivo di orgoglio per il Liceo Statale “Vincenzo Linares”, da sempre impegnato a promuovere opportunità per lo sviluppo delle competenze sociali, dell’autostima e della crescita personale.