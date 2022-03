Pubblicità

Metti in campo un pizzico di fantasia, tanta destrezza, finissima sensibilità nell’accostare colori, aromi, sapori e, infine, un tocco di territorialità e la partita è fatta.

Provetti chef sono scesi in campo e hanno colto la sfida per partecipare al concorso chef per un giorno, indetto dall’istituto Re Capitata e rivolto ad alunni e docenti delle scuole medie. Oggi sono stati ospitati nei laboratori di cucina e sala e accolti da una giuria composta dagli insegnanti di cucina Maurizio Amato, Francesca Morello, Giuseppe Ballaccomo e presieduta dalla dirigente scolastica prof.ssa Cinzia Montana. La giuria, pienamente soddisfatta per l’elevato grado della qualità dei piatti realizzati, ha tenuto conto di vari indicatori nell’assegnazione della propria valutazione: tecnica dipreparazione, valorizzazione degli ingredienti utilizzati, persistenza e piacevolezza del gusto, tecniche di cottura, ingredienti impiegati e stagionalità. Si è aggiudicato il primo posto il piatto «Torta deliziosa al pistacchio» proposto da La Lumia Carlotta Pia (IC Marconi). Al secondo posto ex aequo il piatto «dessert nutellotta», realizzato da Loris lucchesi (IC Francesco Giorgio- plesso De Pasquali) e il piatto «Torta al cioccolato» preparato da Valoroso Sofia (IC Leopardi- plesso Bonsignore). Al terzo posto il piatto preparato da Calderaro Clarissa torta di mele e pere (IC Leopardi plesso Bonsignore)