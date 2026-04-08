Tra i premiati come chef emergente dell’anno all’All Food Sicily 2026 ospitato a Palermo, c’è anche il licatese Angelo Cuttaia, figlio dello chef stellato Pino.
Il Premio All Food Sicily 2026 celebra le eccellenze dell’isola nella straordinaria cornice del Palazzo dei Normanni.
Un evento che riunisce aziende, professionisti e protagonisti dell’enogastronomia siciliana, raccontando storie di passione, qualità e profondo legame con il territorio.
Un riconoscimento dedicato a chi contribuisce ogni giorno a valorizzare la Sicilia, portandone sapori, cultura e identità oltre ogni confine.