Pubblicità

Grande successo dell’App Licata Map, a soli 10 settimane dalla pubblicazione 2500 Download. E’scaricata anche all’estero, soprattutto in Germania ma anche Francia, Belgio e Stati Uniti.

Un altro dato molto importante che ci rende soddisfatti è che l’App viene scaricata anche dai giovani. Forse perché abbiamo dedicato a loro una sezione che si occupa di “Eventi & Spettacoli”, tenendola sempre aggiornata di tutto ciò che accade in Città.

L’app è molto apprezzata per le bellissime foto e per i tanti servizi offerti.

Le sezioni più cliccate oltre a Visita la Città sono; Mangiare & Bere, Noleggio, seguiti da Shopping & Servizi e Farmacia di Turno.

Grande soddisfazione per i complimenti ricevuti soprattutto dai gestori delle strutture ricettive, ma anche dalla ristorazione e dalle farmacie che si sono complimentati per il servizio che stiamo offrendo alla cittadinanza.

Abbiamo ricevuto delle telefonate da parte di celiaci che ci ringraziano poiché abbiamo dedicato loro una categoria nell’App “senza glutine”. Per i soggetti affetti da celiachia oppure intolleranti al glutine che devono fare una dieta totalmente priva di glutine è indispensabile trovare dei locali con cibi gluten free. Ciò difficoltoso sia per i soggetti residenti ma soprattutto per i turisti.

L’App è anche uno strumento indispensabile per chi vuole visitare la Città, ma offre anche tanti servizi per chi vive a Licata

Stiamo già completando il primo aggiornamento che sarà lanciato nelle prossime settimane.

Dove sarà possibile poter scrive delle recezioni da parte degli utenti nelle sezioni riguardanti monumenti visitati ma anche nelle sezioni mangiare e bere, e servizi vari.

Sarà anche possibile ricevere le notifiche push.

L’utente verrà così anche infornato di ciò che accade in Città; dalla programmazione del cinema, dagli eventi in programmazione, alla farmacia di turno.