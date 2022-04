Pubblicità

Organizzato dal settore Padel del Comitato Provinciale Asi di Agrigento, prende il via oggi la prima edizione della “Championship ASI Padel 2022” amatoriale a squadre maschile e femminile che vede ai nastri di partenza otto circoli della provincia di Agrigento: Royal Padel Licata, Street Padel Menfi, Gattopadel Palma di Montechiaro, Pirrera Padel Center Sciacca, Le Beddie Padel Club Raffadali, Centro Padel Silva Cianciana, Noveduecento Padel Club Agrigento e Sport Center Raffadali.

Dodici le squadre divise in tre gironi con ben 120 atleti in campo, impegnati per due mesi in una competizione sana all’insegna del divertimento. La “Championchip Asi Padel” è inserita nel circuito nazionale Asi Padel Tour per le qualificazioni alle “ASIADI 2022”, che si svolgeranno in Calabria, a Rossano Calabro, dal 2 al 5 giugno.

“Siamo stati premiati dal lavoro fatto in questi anni – ci dice Francesco Alfano, responsabile del settore Padel del comitato Asi di Agrigento – grazie all’organizzazione di tanti tornei sociali con circoli affiliati abbiamo dato un grande contributo alla crescita di questo sport. “Championship 2022” metterà a confronto le belle realtà del nostro territorio”.

Mario Cucchiara, Presidente del comitato provinciale Asi, ha voluto ringraziare tutti i dirigenti dei circoli affiliati per aver creduto nel progetto “Championship”: “Un’iniziativa che va oltre i confini provinciali – dice Cucchiara – grazie all’ottimo lavoro organizzativo fatto dai colleghi Asi della Calabria. Insieme al Presidente regionale Maria Tocco ed a tutti i comitati provinciali stiamo lavorando per un Campionato regionale, con le tante altre associazioni che si stanno avvicinando al nostro movimento”.