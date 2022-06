Pubblicità

Domenica si è svolta l’ultima partita del campionato di promozione di pallacanestro. Con il Siaz Piazza Armerina costretta a dar forfait a causa di diverse assenze, la Cestista Licata regala al pubblico del Pala Marconi una spettacolare partita tra Team Blu e Team Giallo.

È stata una partitella all’insegna del divertimento, con tante belle giocate spettacolari (tiri da 3, alley oop e persino tiri da centrocampo) e un’atmosfera gioiosa. Al termine della partita, conclusasi con un buzzer beater per la gioia di tutto il Pala Marconi, via ai festeggiamenti: cori, applausi e taglio della retina come fanno i grandi campioni di questo sport.

Il cammino dei gialloblu in questo campionato è stato semplicemente perfetto e dopo aver raggiunto l’obiettivo stagionale della promozione in Serie D,sono riusciti anche a chiudere la stagione con uno strepitoso 14-0 di storico (14 vittorie – 0 sconfitte).

Classifica finale:

1) Cestistica Licata

2) Siaz Piazza Armerina

3) Ideal Gela

4) Olimpia Ragusa

Antonino Paradino