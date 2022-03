Pubblicità

Sabato pomeriggio, La Cestistica Licata è uscita vittoriosa dal “Pala Parisi” di Ragusa battendo i padroni di casa per 35-59.

Dopo una prestazione parecchio sottotono contro l’Ideal Gela, la squadra di promozione il coach Lanzerotti era chiamata a giocare una partita di alto livello e, come si evince dal risultato finale, non si è fatta trovare impreparata. Nel primo quarto, infatti, i gialloblu piazzano un parziale di 3-11, ciò conferisce loro un grande vantaggio che nel corso della partita servirà per mantenersi sempre avanti nel punteggio. Le squadre vanno negli spogliatoi con il Licata avanti per 28-14.

Al rientro in campo, mettendo un parziale di 8-17, i gialloblu si portano avanti di 23 lunghezze infrangendo così le speranze dei padroni di casa per una possibile rimonta. La Cestistica Licata allunga la sua striscia di vittorie, arrivando all’ottava vittoria consecutiva, e rimane in testa alla classifica. Ottima la prestazione del play Lucas Ingenito che con i suoi 14 punti è l’MVP della partita, di grande importanza anche il contributo di Antonino Lombardo, che raggiunge la doppia cifra, e della coppia di lunghi Falanga e Schembri, autori di 9 punti ciascuno.

Tabellino ufficiale: Ingenito 14, Lombardo 10, Falanga 9, Schembri 9, De Caro 7, S. Rabita 3, Cipriano 3, Filì 3, Grillo 2, Lanzerotti N.E.

Classifica aggiornata:

ASD Cestistica Licata

S. DIL. Grottacalda

DIL. Ideal Gela

Olimpia Savio Ragusa ASD

(Foto della ASD Cestistica Licata)

Antonino Paradino