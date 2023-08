Pubblicità

Al via il 40° anno di attività ininterrotta per la Cestistica Licata. Lo Staff per la stagione agonistica 2023/2024 sarà composto da Peppe Lanzerotti, Peppe Lombardo, Daniele Ciancio e Giuseppe Santamaria.

Le categorie prevedono l’under 17 Silver per atleti dal 2006 al 2009; l’Under 15 dal 2008 al 2011 e il Minibasket dal 2012 al 2015. Informazioni ed iscrizioni nella palestra della scuola Guglielmo Marconi dal lunedì al venerdì di pomeriggio.