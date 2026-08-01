Sant’Angelo 2026 avrà un programma religioso importante: l’uscita dei ceri avverrà alle ore 9,30 con breve posizionamento in Piazza Sant’Angelo. Dalle 10,30, lo spostamento verso Piazza Elena. Il tragitto seguito sarà quello di via Dante, via Frangipane, passaggio da corso Vittorio Emanuele con sosta in Piazza Elena.
A fornirci i dettagli è il vicepresidente dell’Associazione culturale Portatori Ceri di Sant’Angelo, Raimondo Riccobene.
Alle 20 è in programma l’uscita di Sant’Angelo con il saluto dei quattro ceri al Patrono. È previsto una scoccata di coriandoli rossi al passaggio in Piazza Elena. Durante il percorso del Santo all’interno del Quartiere Marina, i quattro ceri sosteranno poi in Piazza Duomo in attesa dell’arrivo del Patrono.