È con grande orgoglio che Ceramiche Angelo Licata annuncia il proprio sostegno al Palermo Calcio in qualità di Official Supporter per la stagione 25/26.
Questa scelta nasce dalla volontà di sostenere una squadra che rappresenta non solo una città, ma l’intera Sicilia, portando con sé valori di passione, determinazione e orgoglio che ci uniscono come comunità.
Per la nostra azienda essere al fianco del Palermo Calcio significa ribadire il legame profondo con il territorio e con la sua gente, condividendo un percorso fatto di tradizione, identità e crescita collettiva.