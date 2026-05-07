Licata e tutto il territorio circostante si preparano a vivere una giornata di festa, musica e intrattenimento in occasione del 15° anniversario del Centro Commerciale Il Porto, da anni punto di riferimento commerciale, sociale e aggregativo non solo per la cittadinanza licatese ma anche per i numerosi visitatori provenienti dai paesi limitrofi.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio a partire dalle ore 16.30, presso il Centro Commerciale Il Porto di Licata, in Corso Argentina, per un evento aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito.

Per celebrare questo importante traguardo, il centro ha organizzato un pomeriggio ricco di emozioni, spettacolo e divertimento, con la partecipazione straordinaria di Taylor Mega, madrina d’eccezione dell’evento, volto noto del panorama televisivo e social italiano.

Ad animare ulteriormente la festa sarà anche la presenza di DJ Mattia Angri di Radio 105, protagonista musicale della giornata insieme al format “Follia 2000”, dedicato ai grandi successi degli anni Duemila.

Tra i momenti più attesi della manifestazione anche il tradizionale taglio della maxi torta celebrativa, simbolo di un percorso lungo quindici anni fatto di crescita, relazioni e vicinanza alla comunità locale.

Il quindicesimo anniversario coincide inoltre con una nuova fase di crescita e rinnovamento per il Centro Commerciale Il Porto, che negli ultimi mesi sta arricchendo la propria offerta attraverso nuove aperture commerciali. Un percorso di sviluppo che raggiungerà un momento particolarmente significativo nel mese di giugno con l’arrivo di un’importante insegna internazionale, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo strategico del centro nel territorio.

Questo processo evolutivo sarà accompagnato anche da una nuova identità visiva del Centro Commerciale Il Porto, pensata per raccontare al pubblico un’immagine sempre più moderna, dinamica e vicina alle esigenze delle nuove generazioni, anticipando così una nuova stagione per la struttura.

Il direttore del centro, Dott. Gaetano La Rosa, sottolinea infatti il forte legame che unisce Il Porto al territorio e la volontà di continuare a investire nella crescita dell’area: “Quindici anni rappresentano un traguardo importante che vogliamo celebrare insieme alla nostra comunità. Il Centro Commerciale Il Porto è nato e cresciuto insieme al territorio, diventando negli anni un punto di riferimento non solo commerciale ma anche umano e sociale per Licata e per tutti i comuni limitrofi. Ogni giorno accogliamo famiglie e visitatori provenienti da diverse realtà della provincia, creando relazioni che nel tempo sono diventate autentiche e solide. Oggi stiamo vivendo anche una nuova fase di evoluzione, con nuove aperture e importanti novità che renderanno il centro ancora più attrattivo e competitivo. L’arrivo di un brand internazionale e il rinnovamento della nostra immagine rappresentano un segnale concreto della volontà di continuare a investire sul territorio e offrire esperienze sempre più complete ai nostri visitatori. Questo anniversario vuole essere soprattutto un grande ringraziamento a tutti coloro che continuano a scegliere Il Porto come luogo di incontro, condivisione e appartenenza.”

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.