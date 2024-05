Pubblicità

Sono stati due giorni importanti per la scuola di ballo Centro Arte Danza di Licata che ha preso parte a NONSOLODANZA il 20/21 Aprile 2024: un

Evento internazionale a cui la scuola licatese partecipa fin dalla prima edizione. “Si è trattato di due giorni intensivi di stages con insegnanti di calibro internazionale, concorso di altissimo livello tecnico e artistico con categorie con oltre 25 concorrenti – ci fanno sapere i responsabili – Portiamo a casa un secondo posto nella categoria “composizione coreografica” juniores e due prestigiose borse di studio assegnate a Giulia Messina e Sofia Giglia durante la lezione di danza classica dal maestro Leonard Ajkun. Un plauso a tutte le nostre allieve che anche in questa occasione hanno dato il massimo danzando con grinta e determinazione e per il loro senso del sacrificio speso ogni giorno a lezione senza mai risparmiarsi. Le borse di studio delle due ragazze sono per il teatro nazionale dell’ Opéra di Tirana in Albania”. L’Assessore allo Sport Maria Sitibondo esprime “orgoglio e soddisfazione per i traguardi raggiunti”.

L’ascd Centro arte danza di Licata si è contraddistinta anche durante il festival della coreografia svoltosi al Palacongressi di Agrigento lo scorso 2-3 aprile. Numerosi i riconoscimenti tra coppe e borse di studio per tutti gli allievi dai più piccoli ai più grandi che hanno ottenuto 15 premi su 15 coreografie portate in scena.