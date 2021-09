Pubblicità

CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ E DISABILI

IL SINDACO DI LICATA PINO GALANTI: “L’EX SINDACO BIONDI HA PRESO UN ABBAGLIO, IL COMUNE HA OTTENUTO IL FINANZIAMENTO ED AVVIATO I CENTRI ESTIVI”

L’ex sindaco di Licata Angelo Biondi, stamani aveva diffuso una nota, contestando al Comune di avere perso un finanziamento di 90.000 euro per l’avvio di Centri Estivi rivolti soprattutto a bambini di famiglie in difficoltà e disabili.

“L’ex sindaco Biondi – è la replica del sindaco di Licata Pino Galanti – ha preso un abbaglio. Non solo il Comune ha ottenuto il finanziamento in questione, dopo aver presentato apposita progettazione per il secondo anno consecutivo, ma da tempo abbiamo già pubblicato l’avviso pubblico al quale hanno risposto ben 10 associazioni che gestiscono altrettanti Centri Estivi”.

La misura prevede il rimborso, tramite le associazioni, alle famiglie che hanno già fatto frequentare i Centri Estivi ai loro figli dal primo giugno al 31 agosto 2021. Le attività andranno avanti fino al prossimo 20 dicembre. Sono state stipulate apposite convenzioni con le associazioni che prevedono la coprogettazione. L’equipe multidisciplinare del Comune collabora con i Centri Estivi e monitora l’attività svolta. Figure specialistiche appositamente formate si occupano dell’inserimento dei bambini diversamente abili e viene garantito anche il trasporto nei Centri.

“Spiace osservare – conclude il sindaco Pino Galanti – che a volte si danno lezioni anche quando non si conosce a fondo la materia. Bastava informarsi, del resto si tratta di atti pubblici, per evitare una gaffe. Tra l’altro il rischio che si corre è di fare disinformazione, finendo per confondere gli interessati”.