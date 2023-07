Pubblicità

Il Comune di Licata, in esecuzione della determinazione n. 170 del 27 giugno 2023, avvia una manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti idonei disposti alla co-progettazione per l’elaborazione di progetti locali di centri estivi per l’estate 2023.

Lo rende noto l’assessora ai Servizi sociali Francesca Platamone.

Il Centro Estivo è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni nel periodo dal 16 agosto al 16 ottobre 2023. ln esso si deve realizzare un giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul territorio ed attività sportive, in modo tale che, pur non sottovalutando l’aspetto di servizio reso alle famiglie, l’accento sia posto sulla necessità di impiegare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in attività di progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca.

La manifestazione di interesse è rivolta agli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti:

• iscrizione al registro delle imprese o cooperative o consorzi di cooperative;

• iscrizione agli appositi albi, anagrafi regionali e/o nazionali;

• iscrizione ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni;

• iscrizione ad altri registri e/o albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente.

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse facendo pervenire la domanda di partecipazione allegando il progetto sottoscritto dal legale rappresentante, all’indirizzo pec [email protected] entro il 12 luglio 2023.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune di Licata, tramite posta elettronica, all’indirizzo: [email protected]