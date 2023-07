Pubblicità

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo, al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi che si svolgeranno nel periodo compreso dal 16 agosto al 16 ottobre 2023 sul territorio del Comune di Licata, mette a disposizione dei nuclei familiari con presenza di minori di età compresa tra 0 e 17 anni, l’iscrizione gratuita presso gli enti accreditati.

Ad annunciarlo è la dott.ssa Maria Platamone, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Licata.

Possono beneficiare dei contributi indiretti i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, dei/delle bambini/e, ragazze/i iscritti e frequentanti uno dei Centri estivi organizzati dagli operatori individuati il cui elenco sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Licata all’indirizzo: www.comune.licata.ag.it

I requisiti per l’accesso al beneficio da parte del nucleo familiare sono: residenza del minore nel Comune di Licata; presenza di minori di età inferiore a 17 anni.

Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità: indicatore ISEE più basso; in caso di parità di ISEE avranno precedenza, nell’ordine, le situazioni con:

– minori con disabilità;

– nuclei familiari monoparentali;

– famiglie in cui lavora un solo genitore.

Il rimborso verrà erogato dal Comune direttamente all’Ente accreditato. A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno al Comune l’attestazione dell’effettiva frequenza dei minori inseriti presso gli enti.

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda entro e non oltre il 31 Luglio 2023 compilando l’apposito modulo allegato, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Licata all’ indirizzo: www.comune.licata.ag.it

L ‘istanza di partecipazione dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

– a mano, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune (Piazza Progresso) nelle ore d’ufficio;

– tramite PEC all’indirizzo [email protected]