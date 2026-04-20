Domenica 19 Aprile si è tenuto, presso piazza Bologni a Palermo, un incontro in vista della ricorrenza del centenario della nascita di Rosa Balistreri (1927-2027) che rappresenta un’occasione di straordinario valore per Licata, la Sicilia e per l’Italia intera.

Un momento per riflettere sull’urgenza di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e identitario, e per restituire voce e riconoscimento a una delle più intense interpreti della nostra memoria collettiva.

Con questo spirito nasce il Manifesto “Cent’anni” che intende celebrare, ricordare, promuovere l’arte e l’opera di Rosa Balistreri.

Il Manifesto intende riunire istituzioni, enti culturali, artisti e cittadini in un impegno comune volto a preservare, restaurare e rendere accessibile al pubblico l’eredità artistica di Rosa Balistreri, affinché diventi parte viva della nostra contemporaneità.

Rosa ha cantato la sua isola – nei linguaggi, nei dialetti, nelle storie – quel canto oggi è ascoltato ovunque nel mondo.

Rosa ha cantato la condizione femminile con coraggio, in tempi durissimi per le donne, dando dignità a un dolore collettivo e aprendo strade verso l’emancipazione.