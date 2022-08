Pubblicità

Palma di Montechiaro – Brutto incidente autonomo in contrada Ficamara Mortilli, in direzione di Marina di Palma. Un centauro a bordo di un ciclomciclomotore è stato infatti sbalzato dal proprio veicolo, probabilmente dopo averne perso il controllo, ed è volato giù da un sovrappasso. Sul posto si sono portate le volanti del Commissariato di P.S di Palma che hanno avuto parte attiva nelle operazioni di soccorso del centauro. Per quest’ultimo si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso.