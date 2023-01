Pubblicità

Intervento dell’ex assessore al Bilancio Luigi Cellura.

Leggendo la Circolare 1/2023 dell’Agenzia delle Entrate a proposito di una parte della Definizione Agevolata stabilita dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 mi è venuto in mente che gli Enti non Statali, ad esempio i Comuni, devono comunicare entro il 31/01/2023 l’adesione o meno agli stralci previsti dalla stessa legge, sempre all’art. 1 ma ai commi 227 e 228, cioè il condono dei debiti sotto i mille euro affidati alla Riscossione entro dal 2000 al 2015. Mi chiedo: che impatto ha sul Comune di Licata l’applicazione di questa legge? Francamente non ricordo di che somme si parla, anche perchè furono oggetto di una definizione agevolata che abbiamo proposto nel 2017 della quale poi per le note vicende non ho seguito gli esiti. Mi chiedo inoltre quali siano le intenzioni dell’Amministrazione al riguardo.

Volevo infine lanciare una provocazione: con le imminenti Elezioni Amministrative assisteremo sicuramente alla proposizione di numerosi candidati sia alla carica di Consigliere Comunale, sia alla carica di Sindaco o Assessori da essi proposti. Perché ogni candidato non rende noto volontariamente la propria situazione debitoria nei confronti del Comune di Licata a titolo di Imu e di Tari dato che, come è noto, una parte dei gravi problemi di deficit comunale è dovuto all’importante evasione di questi tributi (e tariffe)? Chi sarà eletto dovrà comunque procedere alla eventuale regolarizzazione ma sarebbe interessante capire la regolarità al riguardo di chi si propone…

Luigi Cellura – ex assessore al Bilancio