Si è svolto ieri il decennale dell’O.P.A., Osservatorio Permanente Antiviolenza di genere, presieduto dall’avv. Gloria Incorvaia. Si tratta di un’associazione che ormai da dieci anni lotta sul territorio contro la violenza sulle donne e contro atti di bullismo.

La cerimonia/incontro si è svolta presso la Chiesa di Sabuci a Licata, retta da Don Pino Agozzino, che da qualche anno viene coinvolto nelle attività di prevenzione che l’O.P.A. svolge regolarmente anche nelle scuole.

Presenti all’importante evento a supporto delle vittime di violenza, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Licata, il Capitano Marco Massimino, il quale ha portato il proprio contributo e un messaggio di speranza a quanti erano presenti e l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Licata, dott.ssa Stefania Rallo, la quale ha letto una poesia che lasciava alla riflessione propositiva sull’argomento.

Hanno relazionato, attraverso la loro esperienza, competenza e racconto dei dieci anni di volontariato nell’ O.P.A., oltre alla Presidente Gloria Incorvaia che ha aperto i lavori, anche le attivissime socie prof.ssa Angela Oliveri, la dott.ssa Angela Vecchio, la prof.ssa Angela Cosentino, la psicologa Rosalba Catania e la socia Sandra Bennici, infondendo, con nozioni reali, la richiesta di fare rete tra gruppi e cittadinanza in modo da “aiutarci ad aiutare” affinché simili gesti non accadano più. Già il 2025 è iniziato con due vittime nelle province di Torino e Perugia, pertanto l’ O.P.A. si adopererà in toto affinché si possa fare sempre più e non si taccia, ma si urli “no alla violenza di genere”.

Intanto diversi sono i progetti che l'Opa porterà avanti nel corso dell'anno 2025 a tutela delle donne del territorio e di quanti abbiano necessità di un supporto e aiuto a livello psicologico, legale, di ascolto.

La Chiesa gremita di gente, tra consensi e applausi, ha fatto proprio il messaggio propositivo in cui ci si augura di aver piantato un piccolo seme che possa diventare germoglio di collaborazione e prevenzione radicale.