La direzione dei lavori di consolidamento del costone roccioso di via Guglielmo Marconi ha richiesto la chiusura della strada per il rischio di cedimento massi alla luce dei lavori in corso. Ieri i massi sono stati fatti ruzzolare in maniera controllata, adesso però si è deciso per sicurezza di chiudere al transito di veicoli e mezzi a due ruote di via Marconi. Un’ordinanza è stata firmata dal comando di Polizia municipale.