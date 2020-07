Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione, è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra Davide Boncore e il Licata.

“L’ASD Licata calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al Sig. Davide Boncore – si legge in una nota della società – Mister Boncore ex calciatore gialloblu, si lega al sodalizio di via Marocco dopo aver ottenuto importanti piazzamenti con la maglia del Troina”.