Pubblicità

Su disposizione del Presidente Giuseppe Russotto è stato convocato il Consiglio Comunale, in seduta non urgente tramite videoconferenza per il giorno 7 Giugno 2021, alle ore 18,00, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Verifica sulle interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali (Question Time).

La seduta del Civico Consesso potrà essere seguita in diretta streaming su: licata.consiglicloud.it.