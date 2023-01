Pubblicità

La trasferta dei tifosi del Licata al Massimino di Catania si farà. Sono stati dissipati gli ultimi dubbi. La stessa società etnea ha infatti diramato un comunicato.

“Catania SSD rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti in occasione della gara con il Licata, in programma domenica alle ore 14.30 al “Massimino”, saranno in vendita dalle ore 10.30 di domani, venerdì 20 gennaio, fino alle ore 19.00 di sabato”.