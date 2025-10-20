Si chiama ATALI e batte bandiera maltese il catamarano super lusso attraccato al Porto Turistico Marina di Cala del Sole. Sarà a Licata fino a sabato.

Sul ponte di comando di Atali si trova un prendisole a prua e un’area lounge con un tavolo hi-lo di fronte alla timoneria, mentre il ponte aperto a poppa dispone di un tavolo da pranzo collocato di traverso e dotato di una griglia integrata in stile Teppanyaki per cucinare in famiglia.

Per gli interni i proprietari hanno scelto toni chiari e materiali naturali, in modo da esaltare la luminosità degli spazi, garantita dalle grandi finestre. Le cabine sono quattro e comprendono una spaziosa suite armatoriale sul main deck, che vanta due bagni en suite, una disposizione degli armadi appositamente studiata e una lounge privata, e tre ampie cabine per gli ospiti sul lower deck. Su quest’ultimo è collocata anche la cucina, disposta dietro la cabina dell’equipaggio a prua, nello scafo a babordo. Sul main deck si trova invece una funzionale dispensa completa di frigorifero, lavastoviglie e un ampio spazio di stivaggio.