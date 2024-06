Pubblicità

La Nuit Blanche & The Look of the Year organizza una serata di casting & Fashion Event. Un evento, presentato da Angelo Palermo, dedicato al mondo del wedding in cui non mancheranno musica e la bellezza di The Look of the Year. L’appuntamento è per questa sera a San Leone, Piazzale Aster. L’evento, con la Direzione artistica di Giuseppe Scarpello, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv a partire dalle 20,45.