“Ringrazio l’onorevole Pullara per le parole spese nei miei confronti, ma la mia esperienza all’interno della Giunta Galanti è terminata”. E’ questo il commento dell’ex assessore alla Sanità Carmelo Castiglione, all’indomani della proposta lanciata dal parlamentare regionale Carmelo Pullara per un suo reintegro in Giunta. “Non posso accettare un ruolo buono solo per riscaldare la poltrona – conclude Castiglione – e nell’ultimo periodo qualcuno aveva voluto che il mio ruolo di riducesse proprio a questo. Questo modo di fare politica non fa per me”.