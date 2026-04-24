Martedì 28 aprile, alle 11, il Castello Sant’Angelo di Licata ospiterà l’evento inaugurale di un nuovo progetto museale e scientifico focalizzato sull’area dell’antica Finziade.

L’iniziativa è promossa dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento in collaborazione con il Comune di Licata e vedrà l’apertura ufficiale di tre spazi distinti: il Museo della civiltà contadina, il Museo iconografico della Città di Licata e dei Castelli e un laboratorio didattico archeologico rivolto alla formazione dei più giovani.

Durante l’incontro, a cui parteciperanno il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta e il sindaco Angelo Balsamo, verrà presentata anche la quinta campagna di scavo del “Finziade Project”, che proseguirà l’indagine sulle origini storiche del sito.