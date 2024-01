Pubblicità

Il Parco Archeologico Valle dei Templi comunica la momentanea chiusura di Castel Sant’Angelo a causa dell’incendio in corso.

Oggetto: Emergenza nube di fumo a Licata. Chiusura zona archeologica di Castel Sant’Angelo.

Preso atto dello stato di emergenza causato dall’incendio in corso presso il locale deposito di

stoccaggio rifiuti, per il quale il Sindaco di Licata ha emesso l’Ordinanza n. 10 con

cui vieta qualsiasi attività pubblica all’aperto, si comunica che dal 24 gennaio 2024 e fino ad

emergenza conclusa, il sito archeologico specificato in oggetto resterà chiuso.