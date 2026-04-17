I motori sono caldi, le racchette sono pronte e l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Questo weekend i campi del Golden Padel tennis di Caltanissetta diventeranno il palcoscenico della “Cassandra Cup“, un torneo che promette di infiammare la passione sportiva del cuore della Sicilia.

L’evento si preannuncia massiccio nei numeri e nella qualità: sono infatti più di 120 gli atleti iscritti, pronti a darsi battaglia in una sfida che unisce idealmente le province di Caltanissetta e Agrigento. Un derby di eccellenza regionale che vedrà scendere in campo i migliori talenti del territorio, decisi a contendersi il trofeo e a regalare scambi spettacolari al pubblico presente.

Non Solo Sport: Musica e Intrattenimento

La “Cassandra Cup” non è pensata solo per chi impugna la “pala”, ma per l’intera comunità. L’organizzazione ha infatti previsto un vero e proprio villaggio del divertimento:

• Musica dal vivo e Dj Set: Durante le giornate di gara, il ritmo sarà scandito da performance live e selezioni musicali che trasformeranno il centro sportivo in un punto di aggregazione vibrante.

• Food & Drink: Spazi dedicati per godersi il weekend in compagnia tra un set e l’altro.

Il Grande Padel: la Serie C Maschile

A impreziosire ulteriormente il programma, gli spettatori avranno l’opportunità esclusiva di assistere alle partite del campionato di Serie C maschile. Sarà un’occasione unica per vedere da vicino il padel di alto livello, osservando tattiche e colpi tecnici dei professionisti che militano in una delle categorie più competitive a livello nazionale.