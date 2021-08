Pubblicità

Dura presa di posizione di Giovanna Incorvaia, comandante della Polizia municipale sulla disarmante deriva presa dai contagi da Covid 19. Il disappunto è stato affidato ad un post sulla pagina Facebook personale.

Oggi a Licata (e la giornata non è ancora finita) si registrano altri 31 casi di contagio da Covid-19 (e siamo a 191).

Qua o si capisce che vaccinarsi, pur con tutte le titubanze del caso, è un DOVERE CIVICO MORALMENTE INELUDIBILE o presto, anzi prestissimo, ci ritroveremo di nuovo a contare i morti e con la misera economia locale non solo in ginocchio ma a pancia a terra.

Chi non sente il peso di questa responsabilità non è meritevole di alcuna stima e dovrebbe vergognarsi di sé e gradirei sparisse dai miei amici reali e virtuali. Preferisco contare gli “amici” in meno che morti innocenti in più.

Ecco. La penso così, semplicemente!