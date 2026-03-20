Domenica 22 marzo alle ore 18.30 presso la CASA DI ROSA in via Martinez, 42 a Licata va in scena “LE PAROLE DI SAN FRANCESCO”, Performance scenica tra recitazione, video e canti della tradizione religiosa

Lo spettacolo di Mario Gaziano propone un’immersione suggestiva nel pensiero e nella spiritualità del Poverello d’Assisi, distanziandosi dall’agiografia tradizionale per ricercare l’attualità del suo messaggio. Attraverso una sapiente alternanza tra recitazione, musica e proiezioni, la messa in scena valorizza la potenza poetica dei testi originali, a partire dal celebre Cantico delle Creature. Gaziano mette in luce un Francesco profondamente umano, capace di parlare di pace, ecologia integrale e fratellanza in un modo che risuona con forza nelle inquietudini del presente. La scelta registica punta su una scenografia essenziale ma evocativa, dove la parola diventa protagonista assoluta, capace di farsi carne e suono. Il risultato è un’opera che non solo celebra il Santo, ma invita gli spettatore a una riflessione etica sul rapporto tra uomo, natura e divino.