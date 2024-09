Pubblicità

GRANDE SERATA CULTURALE alla “CASA DI ROSA” in via Martinez 42 a Licata “DANTE E LA BELLA TRINACRIA” sabato 7 settembre 2024 ore 18.30.

Relatore e conduttore il notaio SALVATORE ABBRUSCATO, grande estimatore e studioso delle opere di Dante Alighieri. Dante ha apprezzato moltissimo la cultura siciliana ed in particolare la scuola poetica siciliana.

Dante non ha visitato mai la Sicilia ma la Trinacria è un amore a distanza: attraverso la lingua è come se avesse abitato nell’Isola, a Palazzo Reale. Infatti, già prima della Commedia, la Sicilia rappresenta per lui l’essenziale matrice della poesia volgare italiana. Nel De Vulgari eloquentia ricorda che “Tutta la poesia che si fa in Italia viene chiamata siciliana”.

Il relatore farà un’ampio escursus sui rapporti di Dante con la cultura siciliana del 1200 ed in particolare sui personaggi siciliani citati da Dante.

Da Scilla a Cariddi, dall’Etna alle tappe dei grandi miti di un pezzo dell’antica Grecia nell’isola, senza dimenticare i fasti di Palazzo dei Normanni e del suo inquilino eccellente, Federico II. Nella relazione luoghi e protagonisti della storia esaltano bellezza e opportunità di una Sicilia che Dante scopre con sgomento. Come accade davanti alle acque non più cristalline fra Catania e Siracusa o cercando a Pergusa i profumi del lago di Proserpina. Un invito a proteggere storia e ambiente, a coltivare arte e sapienza, decantando la “maraviglia” per la lingua siciliana, fonte di quella italiana con i poeti cresciuti attorno a Federico II, nella reggia dello Stupor mundi.

Salvatore Abbruscato con parole semplici, ma erudite nello stesso tempo intercalando versi della Divina Commedia in italiano ma anche in siciliano, (esiste infatti una traduzione della Divina Commedia curata dalla prof.ssa Rosa Gazzara Siciliano) ci condurrà con mano sicura attraverso il sacro poema e gli scritti del Sommo Poeta.

Per info Dr. Nicolò La Perna 3393269071 email [email protected] anche via Messenger.