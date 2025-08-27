Serata culturale alla Casa Di Rosa via Martinez 42 – Licata giorno 29 agosto 2025 ore 19: Ignazio Buttitta e il rapporto artistico con Rosa Balistreri.

Relatori: SALVATORE ABBRUSCATO – NICOLO LA PERNA.

Partecipazione straordinaria di Tano Avanzato, poliedrico artista, poeta, musicista che reciterà e canterà vari brani di Buttitta e Balistreri.

Tra i poeti contemporanei che hanno scelto di esprimersi in siciliano, Ignazio Buttitta è il più conosciuto, sia in Sicilia sia nel resto d’Italia. La sua opera traduce in versi un intero secolo di storia sociale, politica, intellettuale della Sicilia, esplicitamente impegnandosi e radicandosi nelle cause e nelle conseguenze del disagio economico delle classi subalterne. Buttitta ha vissuto in prima linea: le lotte contadine, le due guerre, l’antifascismo, la lotta contro la mafia e la classe politica post-bellica (Wilkipedia)

Il rapporto artistico con Rosa Balistreri è stato intenso, un’amicizia durata tutta una vita che ha visto nascere canzoni da poesie di Buttitta musicate e cantate da Rosa, quali I PIRATI A Palermu Palermu, La storia di Turiddu Carnivali, Giuseppe Fava ed altre canzoni.

CASA DI ROSA via Martinez, 42 – Licata, giorno 29 agosto 2025 ore 19. Entrata libera fino ad esaurimento dei posti.