I Vigili del Fuoco questa mattina hanno dovuto operare un doppio intervento: il primo nella parte finale di via Palma a causa dell’incendio che ha coinvolto alcuni rifiuti ingombranti di notevoli dimensioni. Da via Palma si è alzata una notevole e visibile colonna di fumo. L’altro intervento è stato invece messo in atto in Piazza Stazione dove un incendio è divampato all’interno di un immobile da tempo disabitato e fatiscente. Le fiamme sarebbe stato appiccate dal tetto sfondato della casa. In entrambi i casi non si registrano feriti.